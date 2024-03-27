Глава МИД Китая Ван И принес соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И принес свои соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
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