Деда Мороза и Снегурочку застраховали в Костроме от солнечных лучей

В Костромской области застраховали главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Ещё один житель сказочной резиденции в Костроме – белоснежный кот Степан Тимофеевич получил полис «Зверье мое» от «Росгосстраха».
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