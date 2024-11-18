Рейтинг WTA. Касаткина остается в топ-10, Дарт выпала из топ-100

PIF WTA Rankings Положение на 18 ноября 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9416 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8370 3 (3) Коко Гауфф (США) 6530 4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5344 5 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 5340 6 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 5171 7 (7) Джессика Пегула (США) 4705 8 (8) Эмма Наварро (США) 3589 9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3214 13 (12) Диана Шнайдер (Россия) 2895 14 (14) Анна Калинская (Россия) 2743 16 (16) Мирра Андреева (Россия) 2578 27 (27) Людмила Самсонова (Россия) 1885 28 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1848 30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1807 35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1482 64 (64) Камилла Рахимова (Россия) 987 67 (67) Эрика Андреева (Россия) 947 76 (76) Анна Блинкова (Россия) 893 77 (77) Вероника Кудерметова (Россия) 888 89 (80) Надя Подорошка (Аргентина) 823 101 (88) Хэрриет Дарт (Великобритания) 765 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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