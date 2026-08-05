Экспорт шоколада из России достиг $400 млн

Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий достиг отметки в 400 миллионов долларов США. Соответствующие данные представил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России.
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