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Царьград

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Экспорт шоколада из России достиг $400 млн

Экспорт шоколада из России достиг $400 млн

Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий достиг отметки в 400 миллионов долларов США. Соответствующие данные представил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России.

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