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Серебро древних тысячелетий нашли в российском регионе

Серебро древних тысячелетий нашли в российском регионе

При раскопках в Иркутской области нашли уникальный фрагмент нашивного элемента на одежду из серебра, созданный на рубеже раннего железного века — позднего бронзового века, рассказали в Иркутском государственном университете.

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