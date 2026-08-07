Серебро древних тысячелетий нашли в российском регионе

При раскопках в Иркутской области нашли уникальный фрагмент нашивного элемента на одежду из серебра, созданный на рубеже раннего железного века — позднего бронзового века, рассказали в Иркутском государственном университете.
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