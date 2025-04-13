НАТО не способно обеспечить необходимую поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ). Армия России уничтожает танки альянса с высокой эффективностью и скоростью, сообщает журнал National Security journal (NSJ).
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