Видео: полицейские в Ленобласти спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с моста

Причиной стала ссора с молодым человеком В Ленобласти сотрудники дорожной полиции спасли девушку от непоправимого поступка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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