Сила в правде
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Сила в правде

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  • федор
    Этот клоун рагульский просто дешёвка ! Кто этому чучелу ещё и полковника присвоил ? Хотя в 404 все возможно!!!! Прихв..."Наши "Миражи" за...
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"Радиостанция Судного дня" передала кодовое слово. Сигнал "Мёртвой руки" услышан. Грядёт Армагеддон

"Радиостанция Судного дня" передала кодовое слово. Сигнал "Мёртвой руки" услышан. Грядёт Армагеддон

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 снова передала кодовые слова. Так называемый сигнал "Мёртвой руки" был услышан радиолюбителями.

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