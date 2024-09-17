Глава Роспотребнадзора рассказала о планируемой массовой вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре поделились планами относительно массовой вакцинации от коронавируса.Глава Роспотребнадзора России Анна Павлова рассказала о том, планируется ли проведение массовой вакцинации от коронавируса.
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