«На самом деле это ширма»: что заставило Николая Баскова кардинально сменить имидж

Николай Басков снял отдельную квартиру для концертных костюмов. Сколько нарядов в гардеробе звезды? Почему он кардинально изменил свой стиль? И правда, что народный артист РФ испытывает проблемы с деньгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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