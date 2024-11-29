«На самом деле это ширма»: что заставило Николая Баскова кардинально сменить имидж

Николай Басков снял отдельную квартиру для концертных костюмов. Сколько нарядов в гардеробе звезды? Почему он кардинально изменил свой стиль? И правда, что народный артист РФ испытывает проблемы с деньгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».