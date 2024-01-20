«Решил поднять мне настроение и приспустил брюки»: в скандал Волочковой и Джигурды вмешался Следственный комитет

Балерина грозится привлечь к ответственности виновного в ее публичном позоре. Никита Джигурда и Анастасия Волочкова соцсетиНастя Волочкова не успела вернуться домой с Мальдив, как тут же угодила в скандал.
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