МО: истребители Су-35С прикрыли авиацию ВКС РФ в небе над Курской областью

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России во время патрулирования неба над Курской областью прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).