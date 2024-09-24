МО: истребители Су-35С прикрыли авиацию ВКС РФ в небе над Курской областью

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России во время патрулирования неба над Курской областью прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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