Исторический момент: спрос на нефть в Китае достиг пика

Падение спроса на нефть в Китае сопряжено с риском заморозки активности нефтяных компаний. Действительно, эксперты теперь предупреждают, что если этот показатель продолжит снижаться, то 500 млрд долларов, которые бурильщики тратят каждый год на разведку нефти, могут резко сократиться.