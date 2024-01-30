В правительстве предложили упростить оформление инвалидности в России

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Минтруд и Минздрав подготовили проект приказа, значительно упрощающий оформление инвалидности. Ведомства хотят убрать из перечня необходимых обследований 250 позиций, а также увеличить сроки действия результатов почти 950 обследований, анализов и осмотров врачей.