Apple выпустила языковые модели OpenELM с открытым исходным кодом

Компания Apple представила серию языковых моделей с открытым исходным кодом, известных как OpenELM, которые способны функционировать непосредственно на устройствах пользователя, минуя необходимость подключения к облачным серверам.
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