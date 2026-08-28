Карвальо, Жо, Дуду, Красич, Дзагоев, Березуцкие! ЦСКА объявил о проведении прощального матча Вагнера Лава

ЦСКА объявил о проведении прощального матча Вагнера Лава. Матч пройдет 26 сентября на ВЭБ Арене. «Недавно наш дорогой, любимый Вагнер Лав завершил карьеру футболиста.
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