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Спорт Уик-Энд

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Карвальо, Жо, Дуду, Красич, Дзагоев, Березуцкие! ЦСКА объявил о проведении прощального матча Вагнера Лава

Карвальо, Жо, Дуду, Красич, Дзагоев, Березуцкие! ЦСКА объявил о проведении прощального матча Вагнера Лава

ЦСКА объявил о проведении прощального матча Вагнера Лава. Матч пройдет 26 сентября на ВЭБ Арене. «Недавно наш дорогой, любимый Вагнер Лав завершил карьеру футболиста.

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