И снова школьница пострадала на концерте одного из рэп-исполнителей в Петербурге. Некий молодой человек угостил ее спиртным, в котором было разбавлено что-то психотропное.
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И снова школьница пострадала на концерте одного из рэп-исполнителей в Петербурге. Некий молодой человек угостил ее спиртным, в котором было разбавлено что-то психотропное.