Военное обозрение

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Пресса США: Штаты пока не приняли окончательного решения по поставкам Киеву РСЗО

Пресса США: Штаты пока не приняли окончательного решения по поставкам Киеву РСЗО

Американский журналист Миша Комадовский пишет, что Соединённые Штаты пока ещё рассматривают вопрос возможных поставок Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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