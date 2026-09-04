Врачи объяснили, как мягко вернуться к работе после отпуска

Возвращение из отпуска и полное погружение в работу может обернуться быстрым выгоранием. О том, как правильно входить в рабочий ритм, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Валентина Баркова.