Врачи объяснили, как мягко вернуться к работе после отпуска

Возвращение из отпуска и полное погружение в работу может обернуться быстрым выгоранием. О том, как правильно входить в рабочий ритм, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Валентина Баркова.
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