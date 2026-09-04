РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

Врачи объяснили, как мягко вернуться к работе после отпуска

Врачи объяснили, как мягко вернуться к работе после отпуска

Возвращение из отпуска и полное погружение в работу может обернуться быстрым выгоранием. О том, как правильно входить в рабочий ритм, чтобы не навредить своему здоровью, рассказала кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Валентина Баркова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым