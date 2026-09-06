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Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до 9999 года

Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до 9999 года

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Национальный архив Финляндии до конца 9999 года закрыл доступ к историческим материалам, полученным из России.

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