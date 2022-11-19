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Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал комментарий после победы над Кори Андерсоном. «Я был хорошо подготовлен.

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