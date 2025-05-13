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Моды для Wh40k: Space Marine II, The First Descendant X Nier: Automata, дата Stellar Blade на ПК…

Моды для Wh40k: Space Marine II, The First Descendant X Nier: Automata, дата Stellar Blade на ПК…

Stellar Blade станет доступна на ПК уже в июне; Dragon is Dead выйдет в полноценный релиз меньше чем через месяц; Warhammer 40,000: Space Marine II получила полноценную поддержку модификаций; глава Moon Studios сначала всех напугал, а потом объяснился; для The First Descendant готовится обновление с кроссовером с NieR: Automata; в Virtua Fighter 5 R.

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