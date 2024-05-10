В Венесуэле назвали подвигом переизбрание Путина на фоне агрессии Запада

Исторический результат президент РФ Владимира Путина на прошедших выборах в условиях агрессии Запада – это настоящий подвиг, который говорит о доверии народа главе государства и сплоченности страны, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария.