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В Венесуэле назвали подвигом переизбрание Путина на фоне агрессии Запада

Исторический результат президент РФ Владимира Путина на прошедших выборах в условиях агрессии Запада – это настоящий подвиг, который говорит о доверии народа главе государства и сплоченности страны, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария.

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