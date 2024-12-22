В тоннеле дамбы временно ограничат движение транспорта

С 23 по 24 декабря Для проведения ремонтных работ с 23 по 24 декабря в туннеле дамбы, транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД СПб), будет ограничено движение транспорта по полосам, сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России».