В тоннеле дамбы временно ограничат движение транспорта

С 23 по 24 декабря Для проведения ремонтных работ с 23 по 24 декабря в туннеле дамбы, транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД СПб), будет ограничено движение транспорта по полосам, сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России».
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