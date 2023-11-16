Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж»

У грядущего кукольного аниме «Покемон: Консьерж» от студии dwarf («Рилаккума и Каору», «Левша»), который мы уже отмечали в списке самых интересных премьер осени, появился новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами).
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