Мести не будет: Израиль отказался от ударов по Ирану – WP

Уже некоторое время весь мир напряженно следит за эскалацией между Ираном и Израилем, где каждый противник перебрасывал право ответной атаки друг другу, при этом глобальные рынки готовились к самому худшему.
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