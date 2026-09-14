КНДР провела учения с применением комплексных ударных систем вооружений

В Северной Корее 12 сентября прошли совместные учения подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных соединений всех уровней с применением новейших систем вооружений, включая наступательные беспилотники, стратегические крылатые ракеты, огнеметные РСЗО крупного калибра и тактические баллистические ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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