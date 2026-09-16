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Регионы России

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В Кремле отказались комментировать критику Овечкина из-за предвыборного ролика

В Кремле отказались комментировать критику Овечкина из-за предвыборного ролика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что Кремль не будет комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике партии «Единая Россия».

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