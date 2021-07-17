Мировое обозрение

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Или украина за оккупацию российских территорий.Украина требует 1...
  • Aнатолий Райков
    И что про одно и тоже несколько раз писать,или за количество букв больше платят?Россия может запл...
  • bliga переяславский
    Причем здесь сырье, если управленцы отобраны по принципу личной преданности!«С хлебушком плох...

Рассекречены кадры самого мощного взрыва на Земле (2021)

Рассекречены кадры самого мощного взрыва на Земле (2021)

10 июля 1961 года на секретной встрече с разработчиками и создателями ядерного оружия, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев озвучил решение руководства страны о начале разработки и проведения испытаний водородной бомбы мощностью 100 мегатонн.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх