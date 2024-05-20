Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Никакой ошибки нет-навязана только хитро и не без помощи так называемых либералов которые как ненавидели Россию так и...От ЕГЭ осталось т...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    У нашего правительство явно прослеживается кризис болезни Байдена . У меня вот тоже собачка ею заболела и упокоилась ...Кто отдал амурски...
  • Евгений Алексеенко
    Все просто. Острова отдал Путин. Да, в 2004 году Китаю были переданы острова в течении реки Амур общей площадью более...Кто отдал амурски...

От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё

От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё

В октябре 2023 года замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев анонсировал введение в России новой системы высшего образования с 1 сентября 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Семенов
Ну, это в ком - в ком, можно сомневаться, но только не в Лёне Гозмане, этот своё выбьет.))))
Ответить
12 час.
Leonid Butorin
Навязана ли Болонка??? Ошибка ВАША. Хотелось нашим деятелям взять ту систему, чтобы открыть доступ зарубежных бакалавров (преимущественно включая детишек продвинутых россиян). Наши подписанты (министр В.Ф. и его аппарат) не сильно заморачивались...
Ответить
10 час.
Александр
Никакой ошибки нет-навязана только хитро и не без помощи так называемых либералов которые как ненавидели Россию так и ненавидят до сих пор,а болонку надо действительно гнать поганой метлой и Историю изучать Настоящую-Нашу,а не написанную нам немцами!!! Достаточно посмотреть на теперешний Париж и сразу культура и ихняя привлекательность Летят в тар тарары-Просто возвращаются к истокам-как были грязным ворьем так и остались!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх