В октябре 2023 года замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев анонсировал введение в России новой системы высшего образования с 1 сентября 2025 года.
От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё
Комментарии
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Александр Семенов
Ну, это в ком - в ком, можно сомневаться, но только не в Лёне Гозмане, этот своё выбьет.))))
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12 час.
Leonid Butorin
Навязана ли Болонка??? Ошибка ВАША. Хотелось нашим деятелям взять ту систему, чтобы открыть доступ зарубежных бакалавров (преимущественно включая детишек продвинутых россиян). Наши подписанты (министр В.Ф. и его аппарат) не сильно заморачивались...
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10 час.
Александр
Никакой ошибки нет-навязана только хитро и не без помощи так называемых либералов которые как ненавидели Россию так и ненавидят до сих пор,а болонку надо действительно гнать поганой метлой и Историю изучать Настоящую-Нашу,а не написанную нам немцами!!! Достаточно посмотреть на теперешний Париж и сразу культура и ихняя привлекательность Летят в тар тарары-Просто возвращаются к истокам-как были грязным ворьем так и остались!!!
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1 час.
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