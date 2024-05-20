От ЕГЭ осталось только «Г»: «Болонская система» — всё

Ну, это в ком - в ком, можно сомневаться, но только не в Лёне Гозмане, этот своё выбьет.))))

Навязана ли Болонка??? Ошибка ВАША. Хотелось нашим деятелям взять ту систему, чтобы открыть доступ зарубежных бакалавров (преимущественно включая детишек продвинутых россиян). Наши подписанты (министр В.Ф. и его аппарат) не сильно заморачивались...

Александр

Никакой ошибки нет-навязана только хитро и не без помощи так называемых либералов которые как ненавидели Россию так и ненавидят до сих пор,а болонку надо действительно гнать поганой метлой и Историю изучать Настоящую-Нашу,а не написанную нам немцами!!! Достаточно посмотреть на теперешний Париж и сразу культура и ихняя привлекательность Летят в тар тарары-Просто возвращаются к истокам-как были грязным ворьем так и остались!!!