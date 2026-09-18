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Осенью собираю многослойность по вертикали: как сохранить пропорции и не добавить лишний объем

Осенью собираю многослойность по вертикали: как сохранить пропорции и не добавить лишний объем

Осень – время, когда хочется укутаться в теплую и уютную одежду, но не выглядеть при этом громоздко. Умение сочетать между собой вещи разной стилистики и фактуры позволяет выглядеть стильно и ощущать себя комфортно даже в холода.

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