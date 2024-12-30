Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новогоднее пожелание «И на вашей улице перевернется грузовик с водкой» иногда сбывается в куда большей степени, чем мы можем мечтать.

Новогоднее пожелание «И на вашей улице перевернется грузовик с водкой» иногда сбывается в куда большей степени, чем мы можем мечтать.

Честно говоря, я не сразу поверил, что эта история правдива, и пошел искать доказательства. Легко нашел! В мае 2023 года на Netflix даже вышел криминально-драматический сериал «Поворотный момент», основанный на реальных событиях, о которых я сегодня и расскажу.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А где фура с водкой на трассе?
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1 д.

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