Президент Кубы Бермудес отметил лидерство Путина на мировой арене

скриншот из видео Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 26 февраля прибыл с визитом в Республику Кубу, где у него состоялась встреча с президентом страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и лидером кубинской революции Руалем Кастро.