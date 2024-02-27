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Президент Кубы Бермудес отметил лидерство Путина на мировой арене

Президент Кубы Бермудес отметил лидерство Путина на мировой арене

скриншот из видео Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 26 февраля прибыл с визитом в Республику Кубу, где у него состоялась встреча с президентом страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и лидером кубинской революции Руалем Кастро.

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