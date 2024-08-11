МВД Сербии: В белградских протестных акциях приняли участие до 27 тысяч человек

Серьезные нарушения правопорядка произошли во время протестов против добычи лития в Сербии. В акциях приняли участие от 24 до 27 тысяч человек Вечером 10 августа в Белграде протестующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.