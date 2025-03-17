Дели: Реклама RT подчеркивает российское влияние в Индии

В Дели размещена реклама телеканала RT, которая привлекает внимание своей тематикой и слоганом. Как сообщает NDTV, реклама «продвигает достоверный взгляд на партнёрство, которое выдерживает испытание временем», демонстрируя премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента России Владимира Путина, стоящих бок о бок с лозунгом: «Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен», передает RT.
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