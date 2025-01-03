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Леброн Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562) после победы над «Портлендом»

Леброн Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562) после победы над «Портлендом»

На счету форварда 38 очков, 8 передач и 3 подбора при 15 точных из 25 бросков с игры и 7 из 10 из-за дуги.

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