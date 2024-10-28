СМИ: новый Mac mini может получить поддержку трассировки лучей и существенные и...

СМИ: новый Mac mini может получить поддержку трассировки лучей и существенные измененияЖурналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg раскрыл некоторую информацию о новом компьютере малого форм-фактора Mac mini, который пока не был анонсирован Apple официально.
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