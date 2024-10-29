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Доцент Корягина: От нововведений в список ЕГЭ педагоги и ученики только выиграют

Доцент Корягина: От нововведений в список ЕГЭ педагоги и ученики только выиграют

Министерство образования и науки опубликовало финальный проект перечня вступительных экзаменов в вузы в 2025 году.

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Комментарии
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Модест
Отмените вы уже этот дебильский американский ЕГЭ! Ребята в школе последние три года обучения не учатся, а только натаскиваются на сдачу этого грёбаного теста для полудурков. Результаты обычных экзаменов можно точно так же вносить в базу для поступления в ВУЗы. Угробили нормальное образование всякими болонскими системами, но своими в этой болонье так и не стали. А качество образования теперь ниже плинтуса. В МГУ на первом курсе журфака студентов учат грамматике русского языка. Куда ещё ниже падать?
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