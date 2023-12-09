Названы особенности «экстремально опасного» истребителя

В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С Российский истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии