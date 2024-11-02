Демократы стали шантажировать Трампа экстренным эфиром на ТВ

Представители Демократической партии, от лица которых кандидатом в президенты США выступает вице-президент Камала Харрис, готовят план на случай, если другой кандидат в лидеры страны Дональд Трамп заявит о своей победе до окончательного подсчета голосов.
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