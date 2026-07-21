Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК расследует удар БПЛА по Сочи, при котором ранена 7-летняя девочка

СК расследует удар БПЛА по Сочи, при котором ранена 7-летняя девочка

Следственный комитет России организует расследование новых преступлений ВСУ в отношении мирных жителей нескольких регионов России, в том числе сегодняшнего ранения несовершеннолетней в результате падения обломков БПЛА в городе Сочи Краснодарского края.

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