СК расследует удар БПЛА по Сочи, при котором ранена 7-летняя девочка

Следственный комитет России организует расследование новых преступлений ВСУ в отношении мирных жителей нескольких регионов России, в том числе сегодняшнего ранения несовершеннолетней в результате падения обломков БПЛА в городе Сочи Краснодарского края.
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