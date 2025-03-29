Опасность безсахарной диеты: как обезжиренная еда приводит к набору веса Ирина ВальковаВ стремлении к здоровому образу жизни многие люди предпочитают обезжиренную еду и продукты без сахара, полагая, что такой подход поможет сохранить фигуру и избежать ожирения.