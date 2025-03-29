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Опасность безсахарной диеты: как обезжиренная еда приводит к набору веса

Опасность безсахарной диеты: как обезжиренная еда приводит к набору веса

Опасность безсахарной диеты: как обезжиренная еда приводит к набору веса Ирина ВальковаВ стремлении к здоровому образу жизни многие люди предпочитают обезжиренную еду и продукты без сахара, полагая, что такой подход поможет сохранить фигуру и избежать ожирения.

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