Опасность безсахарной диеты: как обезжиренная еда приводит к набору веса Ирина ВальковаВ стремлении к здоровому образу жизни многие люди предпочитают обезжиренную еду и продукты без сахара, полагая, что такой подход поможет сохранить фигуру и избежать ожирения.
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