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На митинге КПРФ в годовщину обстрела Дома Советов задержали 65 человек

На митинге КПРФ в годовщину обстрела Дома Советов задержали 65 человек

Партия ведет работу по освобождению участников В Москве на митинге в память о жертвах событий у Дома Советов 1993 года предварительно задержали 65 человек.

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