Крым-2022: товарищи учёные останутся ни с кем

Из истории гидрофизики Об учёных нельзя забывать, особенно в самый ответственный момент, как сейчас. Когда в 2014 году Крым перешёл под российскую юрисдикцию, многие руководители и работники наукоемких предприятий ликовали: вот, мол, теперь заживём.