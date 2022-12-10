Военное обозрение

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Крым-2022: товарищи учёные останутся ни с кем

Крым-2022: товарищи учёные останутся ни с кем

Из истории гидрофизики Об учёных нельзя забывать, особенно в самый ответственный момент, как сейчас. Когда в 2014 году Крым перешёл под российскую юрисдикцию, многие руководители и работники наукоемких предприятий ликовали: вот, мол, теперь заживём.

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