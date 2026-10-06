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Мекканское соглашение: альянс из стали или вилами по воде?

Мекканское соглашение: альянс из стали или вилами по воде?

Мекканское соглашение начинает превращаться в реальный механизм коллективной обороны Фото: REUTERS/Akhtar Soomro По итогам экстренного заседания в Эр-Рияде Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились немедленно перейти к практической реализации оборонных обязательств.

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