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Царьград

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Украина: привлечение молодёжи в ВСУ с обещаниями и специальными контрактами

Украина: привлечение молодёжи в ВСУ с обещаниями и специальными контрактами

ВСУ привлекает молодых киберспортсменов, обещая, что их не отправят на фронт. Владимир Зеленский предлагает молодёжи контракт с бонусами за службу.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Простреливают фразочки то &quot;в&quot; украине. Птичку видно по полёту.... НА УКРАИНЕ на русском языке говорят так, запомни!
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17 час.
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