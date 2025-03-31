Жители Иркутска могут стать участниками программы «Герои Приангарья»

В Приангарье стартовала образовательная программа «Герои Приангарья», направленная на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО и контртеррористических операций, для дальнейшей работы в органах власти, патриотическом воспитании и госкорпорациях региона.
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