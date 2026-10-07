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ЭСК признала ошибочными решения судей Кукуяна (удаление Куля из «Оренбурга» в матче с «Динамо») и Плиско (пенальти в пользу «Балтики» за руку Бардачева в игре с «Факелом»)

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по матчам 8-го и 9-го туров  Альфа-Банк РПЛ . «8 тур, «Динамо-Москва» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург), судья – Павел Кукуян 1.

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