Слышно соседей, лифт или улицу: чем глушить разные виды шума, чтобы не потратить деньги впустую

Многоквартирный дом – источник бытового шума. Топот соседских детей по потолку или лай собаки на улице не беспокоят вас, если со звукоизоляцией помещения все нормально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым