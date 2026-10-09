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Слышно соседей, лифт или улицу: чем глушить разные виды шума, чтобы не потратить деньги впустую

Слышно соседей, лифт или улицу: чем глушить разные виды шума, чтобы не потратить деньги впустую

Многоквартирный дом – источник бытового шума. Топот соседских детей по потолку или лай собаки на улице не беспокоят вас, если со звукоизоляцией помещения все нормально.

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