The Times: «умные» авиабомбы ВС РФ стали новой угрозой для ВС Украины

Российские умные авиабомбы представляют новую угрозу для Вооруженных сил Украины. По данным газеты The Times, эти модифицированные боеприпасы советской эпохи оснащены «умными» крыльями, что делает их мощным управляемым оружием за счет УМПК.
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